Жительница Петербурга притворялась мужчиной и совращала дочь сожительницы Суд в Петербурге арестовал обвиняемую в совращении школьницы

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 22 июля Ироду Сатторову, обвиняемую в развратных действиях в отношении несовершеннолетней дочери сожительницы, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Женщину задержали 23 мая. На суде она просила отпустить ее под домашний арест.

Следствие полагает, что Сатторова, 1983 года рождения, проживая с женщиной, совершала развратные действия в отношении несовершеннолетней дочери сожительницы, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», 41-летнюю женщину задержали накануне. Подросток пожаловалась школьному психологу, а затем и в полицию, что сожитель ее мамы пристает к ней. Когда началось разбирательство, выяснилось, что отчим оказался уроженкой Узбекистана по имени Ирода, которая притворялась окружающим мужчиной.

Как оказалось, мама девочки начала встречаться с арестованной как с мужчиной. Когда она узнала правду, она не прекратила отношения, так как у пары вспыхнули чувства и они съехались. Дочери при этом тайну раскрывать не стали.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что в Воронежской области задержали 24-летнего учителя истории, ветерана СВО, по подозрению в совращении восьмиклассника. По данным канала, следователи считают, что историк совершил развратные действия по отношению к 15-летнему школьнику в своей квартире, точно зная, что парень несовершеннолетний.