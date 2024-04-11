Жительница Петербурга получила 90 тыс. рублей после падения в магазине Жительница Петербурга упала в магазине и отсудила 90 тыс. рублей

Жительница Петербурга Дарья Ветелина отсудила у АО «Торговый дом «Перекресток» 90 тыс. рублей за падение в магазине, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Иск пострадавшей о возмещении ущерба и компенсации морального вреда рассматривал Петроградский районный суд

Инцидент произошел 7 октября 2020 года. Женщина поскользнулась на лестнице в магазине «Перекресток» на Каменноостровском проспекте и повредила левую голень. Она обратилась за медицинской помощью, а позже решила взыскать с магазина упущенную выгоду, компенсацию морального вреда, расходы на транспорт, лечение и приобретение обуви.

Суд признал причиной падения отсутствие антискользящей накладки на ступени. Но Ветелина не представила суду доказательств приобретения обуви и необходимости ее покупки, приобретения лекарств, расходов на транспорт, а также доводов об упущенной выгоде. В итоге суд взыскал с АО «Торговый дом «Перекресток» 90 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и госпошлину в 300 рублей.

Ранее МВД РФ подало иск на 1,5 млн рублей к шестерым бывшим полицейским, осужденным за фабрикацию улик по делу российского журналиста-расследователя Ивана Голунова. Его адвокат Сергей Бадамшин пояснил, что эта сумма ранее была взыскана с ведомства для компенсации морального вреда его подзащитному.