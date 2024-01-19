Жительница Петербурга нашла стихи про Бандеру в купленных продуктах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Санкт-Петербурга обнаружила в купленных продуктах записку со стихотворением, посвященным лидеру украинских националистов Степану Бандере, сообщает издание «Фонтанка». Предполагается, что записку подкинул в пакет с продуктами сотрудник гипермаркета. Известно, что в магазин поступило несколько жалоб на такие послания. В настоящее время правоохранительные органы Северной столицы проводят проверку.

Первый инцидент произошел 5 января. По словам женщины, в пакете с продуктами она нашла сложенную салфетку, на которой были написаны строчки из песни о Бандере. Кроме того, в стихотворении прославлялись украинские солдаты. Позднее петербурженка обратилась в службу безопасности магазина с жалобой и потребовала провести проверку.

Отмечается, что 19 января еще один покупатель магазина пожаловался на аналогичные послания в пакете с продуктами. Строки на украинском языке были также написаны на салфетке, вложенной в коробку с конфетами. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела, автора посланий ищут.

Как сообщалось ранее, в городе Дубляны был уничтожен музей, посвященный Степану Бандере. По словам мэра Львова Андрея Садового, это произошло в годовщину рождения организатора украинского национального движения — 1 января.