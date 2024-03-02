Жительница Пермского края пришла в полицию писать заявление и умерла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Пермского края скончалась в отделении полиции после того, как написала заявление, сообщает РЕН ТВ. В один момент ей стало плохо, и она упала в обморок. Стражи порядка сразу же вызвали скорую помощь, медики по прибытии констатировали смерть.

Инцидент произошел в селе Уинское. 38-летняя женщина в своем заявлении сообщила, что злоумышленники собираются поджечь ее дом и расправиться с ней. Как только оперативники приняли это заявление, женщине стало плохо. В полиции начали служебную проверку.

В феврале в одной из квартир подмосковного города Щелково обнаружили сидевшую на унитазе мумию пенсионерки. Эксперты пришли к выводу, что труп находился в таком положении около двух лет. Тело женщины 1945 года рождения обнаружили после того, как в квартире этажом ниже начался потоп. Соседи вызвали полицию, жилище вскрыли.

До этого в частном доме в деревне Старо-Сиверское Гатчинского района Ленинградской области обнаружили мумифицированное тело мужчины 1974 года рождения. По данным пресс-службы регионального управления СК, труп пролежал в помещении четыре года, все это время в постройке жила супруга покойного с четырьмя детьми. Позднее выяснилось, что местная жительница решила мумифицировать труп мужа, так как придерживается традиций тибетских монахов.