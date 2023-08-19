Кусок штукатурки упал с балкона на девушку и расшиб ей голову В Перми кусок штукатурки упал с балкона на девушку и расшиб ей голову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Перми кусок штукатурки откололся от балкона и упал на голову местной жительнице, сообщает «Комсомольская правда Пермь». Как рассказала сама девушка, штукатурка упала ей на голову, после этого она упала на землю и закричала. Спустя некоторое время ее забрали в больницу.

Я шла по улице и разговаривала по телефону. Остановилась рядом с кофейней, и в этот момент на меня упал кусок штукатурки. Он разбился о мою голову, я упала и вскрикнула. <...> Врачи увезли меня в больницу, где зашили раны. Ощущения не из приятных. <...> Если бы это был другой кусок с этого балкона, я бы не писала этот текст, а так я отделалась только рассечением, — рассказала собеседница издания.

По словам девушки, после падения штукатурки ей помогли сотрудники кофейни. Именно они оказали первую помощь, а после — вызвали врачей. Пострадавшая отметила, что балкон находится на проходимой части улицы. Она призвала как можно скорее устранить проблему.

Ранее жительница Уфы вывалила на стол заместителя мэра города обвалившиеся в ее доме куски штукатурки. Инцидент произошел на общественном форуме «Управдом». Таким образом женщина выразила недовольство, что у ее многоэтажки протекает крыша, из-за чего в панелях возникают трещины и штукатурка сыплется на голову. Позднее в горадминистрации назвали произошедшее базаром.