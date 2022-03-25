Сибирячка сменила имя и фамилию, чтобы не платить алименты

Судебные приставы Новосибирска нашли местную жительницу, которая официально изменила личные данные, чтобы не выплачивать алименты на содержание своего 10-летнего сына, сообщает «Сиб.фм», со ссылкой на пресс-службу УФССП по Новосибирской области. На новые имя и фамилию женщина оформила банковскую карту, на которой и хранила деньги.

Оказалось, что должница сменила личные данные — изменила фамилию и имя, чтобы избежать обязательств, — рассказала старший судебный пристав отделения УФССП по Заельцовскому району Светлана Швед.

В ведомстве также сообщили, что сибирячка всё же выплачивала деньги на содержание ребёнка, но не регулярно, из-за чего у неё накопилась задолженность в размере 182 тысячи рублей. После смены персональных данных женщина перестала выходить на связь с судебными приставами.

Позже должницу нашли. Долг перед ребёнком погашен полностью.

Ранее адвокат Дарья Дюмина в разговоре с NEWS.ru рассказала, как взыскать с бывшего супруга или супруги алименты на содержание детей. Специалист отметила, что в нынешнем законодательстве не существует нормы, которая позволила бы уклониться от выплат.