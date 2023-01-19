Жительница Новосибирска резко похудела после купания в проруби на Крещение

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крещенские купания

Жительница Новосибирска Елена Никулина рассказала, что купание в проруби на Крещение помогло ей улучшить свою борьбу с лишним весом, передает «Сиб.фм». Она рассказала, что какое-то время весила более 100 кг, но постоянные занятия спортом и диеты не помогали исправить положение. Все изменилось после купания ледяной проруби — тогда женщина решила, что если «в ее жизни есть смысл, Господь даст какой-то знак». По ее словам, после того купания ее здоровье резко начало улучшаться, а вес — уходить.

Пошла к Крещенской проруби. Страшно боялась. Решила: если есть в моей жизни смысл, то Господь даст мне какой-то знак. А если в этой проруби умру — мир немногое потеряет в моем лице, — поделилась Никулина.

Сибирячка рассказала, что во время погружения в прорубь испытала непередаваемые ощущения — «то ли я в космосе, то ли космос во мне». После того случая женщина не пропускает ни одного крещенского купания в течение уже пяти лет.

Врач-терапевт и кардиолог Филипп Кузьменко ранее рассказал, что окунаться в прорубь на Крещение стоит только здоровым людям. Он уточнил, что готовиться к такому экстремальному занятию надо заранее, желательно за несколько месяцев до события. Терапевт предостерег от купания в холодной проруби без подготовки, чтобы не навредить здоровью.