Жительница Новосибирска отправила американскому капитану 257 тысяч рублей

Жительница Новосибирска Людмила (имя изменено) отправила 257 тысяч рублей американскому капитану дальнего плавания Джеймсу (имя изменено), потому что он якобы отправил ей «пиратский клад» с ценностями и золотом. По словам женщины, собеседник убедил её в том, что ценную посылку с охраной задержали на таможне, пишет «КП-Новосибирск».

Джеймс писал, что мечтает жить в Сибири. Он даже послал сюда коробку с семейными ценностями и золотом — как будто пиратский клад. В сопровождение нанял охрану, но на таможне в России его остановили, потребовав заплатить пошлину на ввозимые ценности. Он попросил меня помочь — выслать ему 257 тысяч рублей, — рассказала Людмила.

Джеймс дал женщине честное слово капитана, что вернёт полученные деньги сразу по приезду в Сибирь, однако спустя две недели сообщил, что ей корабль попал в бедствие у одного из островов Малайзии. Моряк, будучи гражданином Техаса, даже запросил помощи у правительства США, однако Людмила сомневается в правдивости его слов и чистоте его намерений.

Я не понимаю пока этой истории до конца: обман или нет. Если обманул меня, то деньги я уже не верну. Это американец, и мне его не достать. Но есть шанс, что это реальный человек и он всё-таки приедет, — резюмировала она.

Ранее эксперт по информационной безопасности Иван Земцов посоветовал сразу бросать трубку при малейшем подозрении на телефонных мошенников. Он уточнил, что злоумышленники могут быть крайне изобретательными в своих аферах.