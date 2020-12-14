Жительница Новосибирска через суд добилась признания себя живой

https://static.news.ru/photo/b72883b8-3e04-11eb-8cb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imagebroker.com/Global Look Press

Жительница Новосибирска была вынуждена обратиться в суд при посредничестве прокуратуры из-за того, что в записи актов гражданского состояния внесли сведения о её смерти.

Надзорное ведомство в ходе проверки установило, что запись о кончине женщины была внесена на основании документов городской клинической больницы № 25, сообщает «Московский Комсомолец». Как оказалось, свидетельство о смерти должно было быть выписано на имя другой пациентки, полной тёзки заявительницы.

Ошибка в документах привела к тому, что женщина не смогла получить причитавшуюся ей пенсию. Мошковский районный суд постановил внести изменения в запись акта о смерти, прокуратура организовала проверку в отношении допустивших халатность сотрудников медучреждения.

Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Кении. Местный житель Питер Киген был признан медиками мёртвым, а затем пришёл в себя, когда его уже готовили к процедуре бальзамирования. При этом суперинтендант больницы Гирберт Черуйот заявил, что семья Кигена сама сочла его скончавшимся. По словам медика, на просьбу врачей дать им время разобраться с состоянием доставленного в госпиталь пациента родственники обвинили сотрудников медучреждения в том, что те не торопятся, и сами доставили Питера в морг.