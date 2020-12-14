Жительница Новосибирска через суд добилась признания себя живой

Жительница Новосибирска была вынуждена обратиться в суд при посредничестве прокуратуры из-за того, что в записи актов гражданского состояния внесли сведения о её смерти.
Надзорное ведомство в ходе проверки установило, что запись о кончине женщины была внесена на основании документов городской клинической больницы № 25,
Ошибка в документах привела к тому, что женщина не смогла получить причитавшуюся ей пенсию. Мошковский районный суд постановил внести изменения в запись акта о смерти, прокуратура организовала проверку в отношении допустивших халатность сотрудников медучреждения.
Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Кении. Местный житель Питер Киген был признан медиками мёртвым, а затем пришёл в себя, когда его уже готовили к процедуре бальзамирования. При этом суперинтендант больницы Гирберт Черуйот заявил, что семья Кигена сама сочла его скончавшимся. По словам медика, на просьбу врачей дать им время разобраться с состоянием доставленного в госпиталь пациента родственники обвинили сотрудников медучреждения в том, что те не торопятся, и сами доставили Питера в морг.