Жительница Ногинска «отбилась» от маньяка рассказом о венерической болезни

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Мужчина попытался изнасиловать жительницу Ногинска, но сбежал сразу, как только женщина рассказала ему о венерическом заболевании, передает Telegram-канал Shot. Неизвестный поджидал жертву у ее квартиры.

По данным канала, 44-летняя Наталья пришла с работы домой в пятницу. В квартире стоял неприятный запах, и она решила убрать за котом, вынеся мусор на улицу. Когда женщина открыла дверь, у ее порога стоял неизвестный.

Мужчина схватил Наталью за горло, закрыл ей рот и затащил на кухню, где попытался изнасиловать. Однако женщина заявила ему о «крайне заразном венерическом заболевании» у нее, после чего злоумышленник выбежал из квартиры.

Как сообщает Telegram-канал, мужчину сейчас разыскивают по описанию женщины. По ее словам, это был небольшого роста и худощавого телосложения человек в джинсах, серой футболке и кепке.

Ранее сообщалось, что в Бурятии рецидивист сядет на пять лет в колонию особого режима после неудавшейся попытки изнасилования. 31-летний мужчина недавно вышел на свободу, отбыв срок по аналогичному преступлению против половой свободы. За ним был установлен административный надзор, меры которого он неоднократно нарушал. Его задержали в апреле после того, как он попытался изнасиловать жительницу поселка и ограбил ее.