Жительница Нижневартовска «захватила» пункт Wildberries из-за ошибки дочери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Нижневартовска заблокировала вход в пункт выдачи онлайн-магазина Wildberries и потребовала вернуть ей 75 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По данным канала, дочь женщины заказала на маркетплейсе игрушки без ее ведома. Когда это вскрылось, часть товаров на общую сумму 30 тысяч рублей уже была на пункте. Отмечается, что ей удалось отказаться от нескольких посылок, заплатив по 100 рублей за возврат, однако некоторые покупки и деньги за них пропали.

Конфликт между женщиной и сотрудницей пункта выдачи на Спортивной улице произошел 19 ноября. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как она блокирует вход в помещение и требует решить ее вопрос, жалуясь, что горячая линия Wildberries ее проигнорировала. Спустя час менеджер вызвала сотрудников полиции. Они выпроводили женщину на улицу. По факту произошедшего проводится проверка.

Как сообщалось ранее, маркетплейс Wildberries изменил около 20 правил после проверки, проведенной сотрудниками Генпрокуратуры РФ. В частности, была исключена обязанность покупателя проверять товар при получении. Срок доставки товара также можно будет продлить только с разрешения клиента. При этом гражданин имеет безусловное право на отказ от приобретенной продукции.