Жительница Мариуполя показала разрушенный украинскими военными город

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Жительница Мариуполя Оксана Остапенко показала, как выглядит город, который был разрушен в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает «ПолитЭксперт». По её словам, местные жители до сих пор пребывают в шоке и не могут оправиться от страшных трагических событий. Многие жители Мариуполя остались без жилых домов, большинство зданий полностью разрушено.

Согласно её рассказу, в городе в настоящее время тяжело отыскать полностью уцелевший дом, большинство их них даже не подлежат ремонту. Вся инфраструктура, по словам жительницы города, была уничтожена украинскими националистами.

Нет ни одного дома целого. Есть объекты, которые несильно повреждены и подлежат ремонту, а некоторые дома попросту выжжены ВСУ. Особенно поразили девятиэтажки, которые находятся при въезде в город со стороны Бердянска. Там десять девятиэтажек порушены, не подлежат восстановлению. На противоположной стороне есть микрорайоны с более-менее целыми домами. Вообще националистами была разрушена абсолютно вся инфраструктура. Нет ни супермаркетов, ни торговых центров, ни магазинов, — рассказала Остапенко.

По словам женщины, сейчас Мариуполь удаётся постепенно восстанавливать и приводить в нормальный вид благодаря усилиям России.

6 ноября лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что Москва займется восстановлением Украины после ухода нынешнего президента республики Владимира Зеленского и его сподвижников. Депутат выразил мнение, что Россия восстановит экономику и коммунальное хозяйство Украины.