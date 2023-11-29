Жительница Магадана соврала о похищении ребенка ради спасения собаки

Жительница Магадана намеренно соврала сотрудникам полиции о похищении ребенка, чтобы они помогли ей найти ее собаку, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД России. По данным ведомства, женщина забыла свою собаку породы чихуахуа в такси, позднее полицейским удалось найти водителя и вернуть питомца. По факту произошедшего назначена проверка.

В пресс-службе уточнили, что инцидент произошел 28 ноября. В дежурную часть отдела полиции Магадана поступило сообщение от местной жительницы, заявившей, что таксист похитил ее ребенка, собаку и документы. На поиск автомобиля были ориентированы все наружные наряды полиции. Позднее сотрудникам патрульно-постовой службы удалось найти таксиста в одном из дворов Магадана. Мужчина заявил, что он с раннего утра возил женщину, находившуюся в нетрезвом виде. Он высадил ее у супермаркета, однако спустя долгое время она так и не вернулась.

Простояв продолжительное время, мужчина связался с родственником пассажирки и сказал, что больше ждать не может, и готов привезти собаку и вещи. Завершив разговор, таксист уехал, — говорится в сообщении.

В ходе беседы со старшим участковым уполномоченным полиции девушка призналась, что она умышленно сообщила полицейским о наличии ребенка в автомобиле, так как боялась за свою собаку. На самом деле же детей у нее нет.

Как сообщалось ранее, иностранец похитил у жителя Новосибирска детей и документы, чтобы потребовать выкуп в размере 15 тысяч рублей. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, мужчина был задержан полицейскими на вокзале Томска.