Жительница ЛНР пойдет под суд за укрывательство солдат ВСУ

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Жительницу Луганской Народной Республики Юлию Мосяж будут судить за государственную измену, сообщили в пресс-службе прокуратуры ЛНР. Женщину обвиняют в укрывательстве двух солдат ВСУ в своей квартире.

Прокуратура ЛНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Юлии Мосяж. Она обвиняется по статье 275 УК РФ (государственная измена), — сказано в сообщении.

Отмечается, что россиянка также вступила в сговор с представителем главного управления Министерства обороны Украины. Действуя по его заданию, женщина выдала военным средства связи и фиктивные справки для выезда на Украину под видом больных. Солдат задержали при попытке покинуть Россию.

Ранее Курганский областной суд вынес приговор местному жителю, обвиненному в государственной измене. Согласно постановлению, житель Катайска отправится на 13 лет в колонию строго режима и будет обязан выплатить денежный штраф. Как выяснило следствие, задержанный в августе прошлого года был завербован ГУР Минобороны Украины. За деньги он передавал данные о местах дислокации и количестве военнослужащих одной из войсковых частей ВС РФ.

До этого в ФСБ сообщили, что жителя Челябинской области обвинили в государственной измене. По данным спецслужбы, с октября 2022 по май 2023 года мужчина переводил деньги военной организации, работа которой направлена против безопасности России.