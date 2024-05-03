Жительницу ЛНР задержали за передачу ВСУ данных для ударов по Антрациту ФСБ задержали женщину, которая передавала ВСУ данные для удара городу в ЛНР

В ЛНР задержали гражданку Украины, которая передавала представителям ВСУ координаты для нанесения удара по городу Антрацит на территории республики, сообщили в УФСБ по региону. Сама подозреваемая призналась, что сотрудничала с украинской армией. Против нее возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, передает ТАСС.

По словам задержанной, она также рассказывала руководителю украинской Луганской областной администрации о местах в городе, где есть скопление жилых домов, детские или спортивные объекты для ударов. Кроме того, она передала ВСУ координаты рынка в центре города, а также данные о местах дислокации военных и техники ВС РФ.

Ранее в отношении жителя Приморского края было возбуждено уголовное дело за сотрудничество с украинскими националистами. Стало известно, что он сам вышел на структуру Главного управления разведки Минобороны Украины и конфиденциально предложил свои услуги. Подозреваемый на допросе в своем преступлении раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием.

До этого российские спецслужбы задержали в Запорожской области гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже в пользу Киева. Мужчина собирал и передавал сотруднику Службы безопасности Украины сведения о подразделениях ВС РФ. Также он собирал сведения о промышленных объектах и энергетической инфраструктуре региона.