Жительница Курской области погибла при повторном обстреле села Старовойт: в селе Козино Курской области погибла женщина при повторном обстреле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Село Козино в Рыльском районе Курской области оказалось под обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины второй раз за сутки, в результате травмы получили две местные жительницы, сообщил в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. Одна из пострадавших скончалась на месте, вторую женщину доставили в районную больницу.

Сегодня днем со стороны Украины вновь было обстреляно село Козино Рыльского района. Ранения получили две местные жительницы. Одна из них скончалась на месте, вторая госпитализирована в районную больницу, — написал Старовойт.

Губернатор выразил глубочайшие соболезнования родственникам и близким погибшей. По словам Старовойта, сейчас в Козино проводится подомовый обход, устанавливаются возможные последствия атаки.

Ранее в этот же день глава Курской области сообщал об утреннем обстреле села Козино, при котором были ранены еще двое местных жителей. Пострадавшие были госпитализированы, тогда обошлось без жертв. При атаке были повреждены 10 домовладений и линия электропередачи.

Также ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об ударе ВСУ по Крыму в ночь на 30 апреля. По его словам, противник атаковал полуостров американскими ракетами ATACMS. Минобороны РФ эту информацию не подтверждало.