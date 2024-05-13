Жительница Курской области погибла при атаке ВСУ Власти Курской области сообщили о гибели женщины при атаке ВСУ

Фото: Vladyslav Musiienko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины с помощью дронов атаковали транспортные средства в Глушковском районе Курской области, сообщают в Telegram-канале местные власти. В результате погибла женщина и еще три человека пострадали.

Они сбросили взрывные устройства на личные автомобили жителей села Попово-Лежачи. Одна женщина погибла на месте, еще три человека получили ранения. Пострадавших госпитализируют в районную больницу, где им будет оказана медицинская помощь. Выражаем соболезнования родным и близким погибшей, — уточнили власти.

Уточняется, что из-за атаки БПЛА автомобили загорелись. Силами местных пожарных расчетов пожар оперативно потушили.

Ранее ВСУ с помощью дрона сбросили взрывное устройство в городе Судже. В результате атаки погиб один человек.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали село Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа Белгородской области. По его данным, ВСУ сбросили взрывные устройства с квадрокоптера на грузовой автомобиль, в результате погиб мужчина. Как уточнил глава региона, один человек получил осколочные ранения нижних конечностей, его оперативно доставили в районную больницу.