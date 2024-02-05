Жительница курского поселка Теткино пострадала при обстреле ВСУ Старовойт сообщил о пострадавшей при обстреле Теткино со стороны ВСУ

Фото: МО Украины

ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. По его словам, в результате атаки пострадала местная жительница, которая получила осколочное ранение.

Поселок Теткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Всего насчитали пять прилетов, — написал Старовойт.

Пострадавшую доставили в районную больницу, врачи оказывают ей помощь, добавил губернатор. О ее состоянии не уточняется.

4 февраля поселок Теткино также подвергся атаке украинских дронов, сообщал Старовойт. По его информации, в результате налета БПЛА в населенном пункте были повреждены инфраструктурные объекты связи.

2 февраля под обстрел ВСУ попало курское село Гуево в Суджанском районе, где в результате попадания снаряда в жилой дом контузило местного жителя, сообщал глава региона. Жилище сильно пострадало, местные власти пообещали помочь в восстановлении и ремонте здания.

4 февраля под огонь ВСУ также попали два населенных пункта в Белгородской области, сообщал глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, село Старый Хутор Валуйского городского округа подверглось атаке украинского дрона-камикадзе. Позже войска Украины обстреляли село Демидовка Краснояружского района, в обоих случаях обошлось без пострадавших.