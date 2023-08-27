Жительница Курска рассказала о громком взрыве при ударе дрона по дому

Фото: t.me/gubernator_46

Жительница Курска рассказала, как около 4 часов утра проснулась от громкого взрыва, когда беспилотник ВСУ врезался в жилой дом на улице Карла Маркса, который видно из ее окон. Женщина сообщила «Газете.ru», что в результате удара дрона были повреждены несколько квартир.

Я не видела самого момента происшествия, но слышала очень громкий взрыв в начале пятого утра, задрожали стекла, сработали сигнализации машин. <...> Мне из окна видно, что сильно повреждено окно в одной из квартир. Ну и у кого были старые деревянные окна — выбиты стекла, — сказала очевидица.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ночью в многоквартирный дом на улице Карла Маркса в Курске врезался БПЛА, на некоторых этажах были выбиты стекла. Кроме того, взрывной волной от дрона выбило несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского государственного аграрного университета, расположенного на той же улице. Возгораний не произошло, обошлось без пострадавших. После оценки ущерба власти помогут жильцам в восстановлении поврежденного имущества.

Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 27 августа ВСУ попытались атаковать Брянскую и Курскую области двумя беспилотниками. Оба украинских дрона были обнаружены и сбиты средствами ПВО, заявили в ведомстве.