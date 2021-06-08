Жительница Курска прокатила детей на крыше машины

https://static.news.ru/photo/d0ed7f0c-c873-11eb-83bd-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот с видео/youtube.com

Жители Курской области заметили машину, на крыше которой едут трое детей. Прокатить несовершеннолетних на транспортном средстве решила их мать, передаёт «РИА Курск».

Очевидцы записали проходящее на видеокамеру. На кадрах видно, что один из прохожих попытался остановить машину, но ему это не удалось. Кроме того, другие автомобилисты сигналили, однако это также не привело к результату.

В местном ГИБДД объяснили , что женщина нарушила правила перевозки пассажиров, за что ей грозит административная ответственность.

Накануне стало известно, что жительницу Самары подозревают в убийстве трёхлетней дочери. По версии следствия, женщина выбросила ребёнка с балкона шестого этажа. СМИ сообщают, что мать свесила малышку с балкона в воспитательных целях. Ребёнок кричал: «Мам, я боюсь!». Она держала дочь за майку, но одежда порвалась и малышка выпала. После этого женщина вышла на улицу, забрала труп дочки и вернулась обратно.

Ранее 23-летний житель города Балашова Саратовской области убил полуторагодовалого ребёнка сожительницы и получил пожизненный срок. Соответствующее решение вынес Саратовский областной суд.