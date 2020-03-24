https://static.news.ru/photo/f6595a86-6dac-11ea-87ca-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Жительница Курганской области пожаловалась на проблемы с моргами в регионе. Ей пришлось объехать несколько городов с телом умершего брата, прежде чем покойника приняли в Далматово. По словам женщины, в Катайске, где она живёт, морга нет.
Пришлось везти [тело брата] в далматовский [морг]. Оттуда его отправили в Шадринск, те вернули обратно в Катайск. Приехав в Катайск, позвонили в Далматово, и покойника всё-таки приняли в Далматово, — пишет URA.RU со ссылкой на социальную сеть «ВКонтакте». Автор поста в группе «[ТК] Типичный Катайск» не представился.
В публикации также говорится, что за перевозку тела женщина заплатила 12 тысяч рублей. Представители Катайской ЦРБ рассказали, что морг в данный момент не работает из-за отсутствия врача, покойников отправляют в Далматово.
Руководители ЦРБ региона прокомментировать ситуацию для URA.RU отказались, посоветовав журналистам обратиться в департамент здравоохранения. В ведомство направили письменный запрос.
Ранее NEWS.ru сообщал, что терапевта приёмного отделения курганской больницы, который во время приёма пациента читал книгу, уволят. Накануне инцидента жительница области опубликовала видео, на котором она просит медика оказать медпомощь её отцу. В ответ на это медицинский работник в грубой форме просит женщину покинуть кабинет.