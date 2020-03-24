https://static.news.ru/photo/f6595a86-6dac-11ea-87ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Курганской области пожаловалась на проблемы с моргами в регионе. Ей пришлось объехать несколько городов с телом умершего брата, прежде чем покойника приняли в Далматово. По словам женщины, в Катайске, где она живёт, морга нет.

Пришлось везти [тело брата] в далматовский [морг]. Оттуда его отправили в Шадринск, те вернули обратно в Катайск. Приехав в Катайск, позвонили в Далматово, и покойника всё-таки приняли в Далматово, — пишет URA.RU со ссылкой на социальную сеть «ВКонтакте». Автор поста в группе «[ТК] Типичный Катайск» не представился.

В публикации также говорится, что за перевозку тела женщина заплатила 12 тысяч рублей. Представители Катайской ЦРБ рассказали, что морг в данный момент не работает из-за отсутствия врача, покойников отправляют в Далматово.

Руководители ЦРБ региона прокомментировать ситуацию для URA.RU отказались, посоветовав журналистам обратиться в департамент здравоохранения. В ведомство направили письменный запрос.