Жительница Кубани сделала «могилу» живому мужу во дворе дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Кубани директор школы в селе Вольное сделала во дворе своего дома «могилу» живому мужу, с которым разводится. Женщина поставила крест, наклеила бумажку с датами рождения и «смерти» и написала: «Спи спокойно в аду». Мужчина рассказал «360», что узнал об этом, когда решил зайти за инструментами в дом, где раньше проживал вместе с супругой.

Я живу у знакомых, но в доме остался инструмент. Приехал за ним, захожу во двор. Сначала не понял, что это такое, а потом пригляделся — и увидел свои имя и фамилию, фотографию, водочку, хлебушек, могилку. На меня за пять минут все чувства, которые были, от слез до смеха, накатили, — поделился мужчина.

Он снял видео и опубликовал его в интернете, а также разослал знакомым. После этого мужчина позвонил адвокату, который занимается бракоразводным процессом. Тот посоветовал вызвать участкового. По словам собеседника, приехавшие на место трое сотрудников полиции сняли отпечатки пальцев и поговорили с женщиной. Сначала она отрицала свою причастность к установке креста, а затем заявила, что таким образом хотела распрощаться со своей «большой любовью».

По словам мужчины, после начала бракоразводного процесса супруга заявляла на него в полицию, вменяла мужу побои и угрожала отравить его и собаку, которая действительно в скором времени умерла. Собеседник издания уверен, что в этот раз женщину вряд ли привлекут к ответственности.

Будет отказ — я не против. Я просто хочу жить спокойно. У меня уже другая семья, другая женщина любимая. Может, это она меня не простила, поэтому все так, — заключил он.

Юрист Людмила Александрова ранее рассказала историю супругов, которые решили развестись и теперь судятся из-за кредита на грудь. По словам правозащитника, итогом процесса, скорее всего, будет отказ разделить деньги.