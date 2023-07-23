Встретившая Путина жительница Кронштадта рассказала о своих впечатлениях «Подъем»: встреча с Путиным оказалась неожиданной для жительницы Кронштадта

Встреча с президентом России Владимиром Путиным в Кронштадте оказалась неожиданной для местных жителей, рассказала Telegram-каналу «Подъем» местная жительница Татьяна. По информации канала, она гуляла с сыном по центру города и остановилась у Кронштадтского морского собора, когда Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко вышли к людям.

Мы живем в Кронштадте и просто гуляли. Это было неожиданно, это было круто. Мы сказали ему, что мы его очень любим. У сына — восторг, если честно, это была его мечта, — сказала Татьяна.

Ранее в субботу, 22 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Россию. 23 июля президент России Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с белорусским коллегой в Константиновском дворце под Петербургом.

После переговоров лидеры стран отправились в Кронштадт. Там президенты осмотрели Музей военно-морской славы — новый объект создаваемого в городе туристско-рекреационного кластера «Остров фортов». В музее глав государств сопровождал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководитель проектного офиса кластера Ксения Шойгу. Кроме того, лидеры посетили ставропигиальный Никольский Морской собор и поговорили с людьми, собравшимися на площади у храма.