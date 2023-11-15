Жительница Красноярского края оставила восемь детей в холодном доме без еды

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Полицейские и спасатели вызволили восемь детей, которых мать оставила без еды в холодном доме, сообщила пресс-служба МВД Красноярского края. Неблагополучная семья проживала в одном из труднодоступных районов региона, поэтому сотрудникам пришлось добираться до населенного пункта на специализированном судне. В доме они обнаружили антисанитарные условия, компанию людей в состоянии алкогольного опьянения и детей в возрасте от года до 15 лет.

В доме, в котором проживали несовершеннолетние, на момент прибытия сотрудников полиции присутствовали посторонние люди и распивали спиртные напитки, 32-летняя мать в это время дома не находилась. По месту проживания детей отсутствовали приготовленная пища и продукты питания. В доме было холодно, он был захламлен и находился в антисанитарном состоянии, — говорится в сообщении.

Дети были помещены в специализированные учреждения, их жизни и здоровью ничего не угрожает. По данным МВД, мать уже попадала в поле зрения органов опеки, однако вопрос о лишении родительских прав откладывался, так как женщина предпринимала меры по исправлению ситуации.

В московской квартире ранее нашли годовалого ребенка со следами побоев. Он находился там без еды и воды. В полицию обратились соседи, которые услышали плач.