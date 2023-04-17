Жительница Красноярска завела в квартире медведя

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Жительница Красноярска завела в своей квартире маленького медвежонка, которого ей привезли родственники, сообщает РЕН ТВ. Жить в городе дикому животному не понравилось — он всю ночь кричал как ребенок, соседи вызвали участкового.

В итоге полиция забрала питомца у женщины и отправила в центр охраны дикой природы «Инстинкт». Через два месяца медвежонка отправят в Алтайский заповедник.

Ранее у москвича отобрали детеныша азиатского льва. Мужчина не имел документов на дикого котенка и содержал его в домашних условиях. Лев относится к породе, занесенной в перечень видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Мужчину поймали, когда он вез котенка в салоне легкового авто.

В региональном Росприроднадзоре рассказали, что делать при встрече с медведем. В ведомстве отметили, что после зимней спячки медведи очень агрессивны, а самки с детьми представляют особую опасность. При встрече с хищным животным не следует близко подходить к нему, даже если это медвежонок.