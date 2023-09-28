Жительница Краснодара сломала ногу полицейскому, пытаясь спрятать улики

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница Краснодара сломала ногу полицейскому при попытке спрятать улики, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Сотрудник хотел забрать документы, доказывающие мошенничество россиянки, однако она была намерена их уничтожить.

По данным канала, сотрудники полиции нагрянули к гражданке с обыском. Они подозревали, что женщина осуществляет мошеннические схемы с выплатами за инвалидность. Один из полицейских при обыске заметил, что она спрятала часть бумаг. После этого подозреваемая выбежала в подъезд к мусорке, сотрудник последовал за ней. В ходе перепалки женщина толкнула полицейского, он упал с лестницы и сломал ногу.

Выкинуть бумажки подозреваемой все-таки удалось. Она переступила через покалеченного стража порядка и вернулась в квартиру. По данным канала, теперь к мошенничеству ей добавят еще одно правонарушение.

В аэропорту Уфы тем временем были задержаны два иностранца, которые напали на охранников клуба в местном торгово-развлекательном центре. Мужчины облили их бензином и подожгли. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, они находились на территории России незаконно. После совершения преступления граждане попытались покинуть страну.