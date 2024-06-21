Жительница Казани показала шокирующие последствия ботулизма на лице «112»: жительница Казани с трудом разговаривает из-за последствий ботулизма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заболевшая ботулизмом жительница Казани ежедневно проверяет, восстанавливается ли речь и мышечная активность, передает Telegram-канал «112». На выложенных кадрах видно, как она пытается произнести «тридцать третья артиллерийская бригада» — это дается тяжело.

Всего женщина выложила три видео из палаты инфекционной больницы. На них можно увидеть, как у пострадавшей с трудом открывается один глаз, а речь нечеткая.

До этого СМИ сообщили, что более 150 жителей России отравились красной консервированной фасолью. По данным прессы, именно в этом продукте образовался ботулотоксин, который вызвал у пострадавших ботулизм. Источником заражения послужила продукция «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке». Основные изготовители продукции — ООО «Локалкитчен» (г. Москва) и ООО «Савон-К» (Московская область), изготавливающие полуфабрикат для салатов (фасоль в вакуумной упаковке).

Ранее Роспотребнадзор опубликовал памятку о ботулизме и советы, как избежать отравления. Ведомство призывает не покупать консервированные продукты на рынках или с рук, ни в коем случае не употреблять в пищу соленья из вздувшихся банок.