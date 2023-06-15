Жительница Калининграда обвинила подростка в изнасиловании ее сына-инвалида Amber Mash: жительница Калининграда обвинила подростка в изнасиловании ее сына-инвалида

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница Калининграда обвинила школьника в изнасиловании ее 10-летнего сына-инвалида в стенах учебного заведения, обращение женщины было опубликовано в Telegram-канале Amber Mash. По ее словам, она обнаружила заметные изменения в заднем проходе ребенка после того, как укладывала его спать. Женщина обратилась в полицию, Следственный комитет и Минобрнауки с жалобой на директрису школы.

Я его укладываю, и как бы смотрю его попу. И я вижу, что в попе есть изменения. То есть там нет каких-то кровавых следов, насильственных действий. Но это вот как бы явное очень изменение, и нормальный здоровый человек это все как раз таки увидит, — заявила мать мальчика с расстройством аутистического спектра.

По ее словам, она стала задавать сыну наводящие вопросы и услышала имя одного из старшеклассников. После этого она написала заявления в ряд ведомств, однако ее жалобы остались неуслышанными. Проктолог также отказался осматривать школьника. Директриса учебного заведения утверждает, что слова родительницы ребенка с инвалидностью — клевета и ничего подобного в школе произойти не могло.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что в одной из школ Новой Москвы несколько человек на протяжении четырех месяцев насиловали 11-летнего мальчика из детдома. Предположительно, насильниками были несколько мужчин. По факту произошедшего проводится проверка.