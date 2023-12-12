В Иркутске мать сбросила детей с пятого этажа, чтобы спасти от пожара Жительница Иркутска спасла во время пожара двоих детей и погибла

Фото: t.me/irkutskprocnews

Крупный пожар произошел на пятом этаже жилого дома в 1-м Советском переулок в Иркутске, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Огонь унес жизни троих человек — девятилетнего ребенка и его родителей. Женщина успела спасти двух других детей в возрасте четырех и семи лет, при этом погибла сама.

Женщине помогли соседи, которые выбежали из горящего здания. Им на руки женщина бросила из окна детей. Сама она спастись не смогла и скончалась от полученных травм. Пострадавших доставили в больницу, сейчас они в реанимации.

По факту пожара возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Ранее пять человек, в том числе четыре ребенка, пострадали в результате пожара в садовом товариществе «Малахит-2» в Екатеринбурге. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, он находится в реанимации, остальные получили сильные ожоги.

До этого в поселке Мирный Сосновского района Челябинской области при пожаре погибли два ребенка двух и трех лет. В момент происшествия дети находились дома одни, мать ушла к соседям. Из-за детской шалости в квартире в двухэтажном доме загорелся диван, огонь быстро распространился.