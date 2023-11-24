Жительница Холмска избила в ресторане администратора и росгвардейца

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Две жительницы города Холмск Сахалинской области устроили дебош в одном из местных ресторанов, сообщает региональное управление Росгвардии. Во время конфликта они нанесли побои администратору заведения. Пришлось нажимать тревожную кнопку. На место прибыли росгвардейцы, которые попытались призвать нарушительниц к порядку. В итоге одна из них оскорбила правоохранителя и несколько раз его ударила. По данному факту проводится проверка.

В одном из ресторанов в городе Холмске две недовольные посетительницы нанесли побои администратору. Прибывшие на место росгвардейцы призвали женщин к порядку. Одна из нарушительниц, выражаясь нецензурно в адрес правоохранителя, нанесла ему удары по лицу и телу. Женщины задержаны и переданы сотрудникам городского отдела внутренних дел, — говорится в сообщении.

Ранее норильский суд приговорил местного жителя к одному году лишения свободы за то, что тот ударил по лицу сотрудника Росгвардии. Инцидент произошел, когда он отдыхал со своей знакомой в сауне. Там они выпивали, и между ними вспыхнула ссора. Девушка выбежала к администраторам и пожаловалась на избиение со стороны спутника, те в свою очередь нажали тревожную кнопку. Прибывшие на место росгвардейцы пытались успокоить дебошира, но того разозлило, что один из них сильно младше него. Он стал угрожать ему, а затем ударил ладонью по лицу.