Жительница Химок рассказала об обстановке у дома после взрыва холодильника Жительница Химок: людей после взрыва холодильника не пускают в квартиры

Фото: t.me/mosoblproc*

Жителей дома в подмосковных Химках, где от взрыва холодильника чуть не обрушилась стена, не эвакуируют, рассказала NEWS.ru местная жительница. Однако, по ее словам, тех, кто вышел хотя бы на пять минут на прогулку с собакой, назад уже не пускают. Подъезд оцеплен лентой, на входе стоит полицейский.

Людей не эвакуируют, развернули штаб в палатке возле подъезда. Так как на улице холодно, жители дома, которых уже не запустили назад в квартиры, греются в своих машинах, кто-то идет к соседям или родственникам. Жители соседних подъездов также разъезжаются, — рассказала она.

Взрыв произошел в многоэтажном жилом доме на улице Совхозной микрорайона Левобережный. Местные жители услышали хлопок, после которого оказался поврежден фасад здания и лопнула стена.

Ранее сообщалось, что во время пожара на Сиреневом бульваре в Москве пострадали три человека, среди которых оказались двое детей в возрасте трех и семи лет. По предварительным данным, огонь охватил четырехкомнатную квартиру на пятом этаже на площади 10 кв. м. Горели личные вещи и мебель.

В пятницу, 3 мая, жители городов Пушкин и Павловск в Санкт-Петербурге пожаловались на громкий хлопок. Он прозвучал около 07:00 по московскому времени. По словам очевидцев, в одном из зданий после хлопка выбило стекла. Причины произошедшего остаются неизвестными.