Жительница Хабаровского края проспонсировала ВСУ и попала в тюрьму Жительницу Хабаровского края приговорили к восьми годам тюрьмы за госизмену

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хабаровский краевой суд вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в государственной измене, сообщает РИА Новости. По данным регионального управления ФСБ России, женщина перечисляла деньги на нужды Вооруженных сил Украины, которые использовались на закупку оружия. Хабаровчанку признали виновной, ее приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

Представители управления ФСБ отмечают, что осужденная является сторонницей общественных объединений, чья деятельность направлена против России. По версии следствия, она перечисляла деньги украинской армии, действуя по мотивам ненависти и вражды. Переданные средства использовались для закупки огнестрельного оружия, боеприпасов, а также обмундирования. Позднее хабаровчанка была задержана, в отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена».

Рассмотрев материалы уголовного дела, Хабаровский краевой суд признал её виновной в совершении инкриминируемого преступления и приговорил ее к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, — подытожили в пресс-службе ФСБ.

Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин ранее заявил, что противник пытается «расшатать ситуацию» в регионах Дальнего Востока. По его словам, прокуратура фиксирует рост числа инцидентов, связанных с государственной изменой, шпионажем, диверсиями, а также с дискредитацией Вооруженных сил РФ.