Жительница Екатеринбурга пролетела 8 этажей в лифте и осталась жива

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В многоэтажке на улице Крестинского в Екатеринбурге упал лифт, в котором находилась девушка, сообщило издание E1. Она пролетела в кабине 8 этажей и чудом не получила ни единого ранения. По информации издания, инцидент произошел в жилищном комплексе «Монблан».

Лифт неоднократно ломался, и были претензии в сторону УК «Набережная» со стороны жильцов по лифтовому вопросу, однако экспертиза от обслуживающей организации ООО «Средураллифт» всегда была положительной, несмотря на регулярные поломки, — рассказал житель ЖК.

Представители управляющей компании при этом настаивают, что лифт «просто трясся». Момент его падения, однако, попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что после происшествия от лифта идет дым.

Нет, ничего не упало. Лифт просто трясется и немножко с большей скоростью с 16-го по 8-й этаж спустился, — сообщили в управляющей компании.

Ранее сообщалось о падении лифта в многоэтажном жилом доме в Воскресенске. В результате происшествия пострадали два человека, они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Уточняется, что лифт упал с пятого этажа. Инцидент произошел на улице Хрипунова.