Жительница Екатеринбурга по пути на работу нашла окоченевший труп в кустах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Екатеринбурга Дарья обнаружила окоченевшее тело мужчины в кустах на пересечении ЕКАД с улицей Черняховского, сообщает E1.ru. По словам женщины, страшная находка попалась ей по дороге на работу. Увидев труп, горожанка немедленно позвонила в полицию, но ее перенаправили в службу скорой помощи.

Вызов приняли, и меня попросили показать место, где я его нашла. В итоге медики сказали, что мужчина лежал уже не первый день точно, потому что тело окоченело. И добавили, что я, видимо, самая ответственная, раз сообщила. Машины там ездят каждую минуту, и люди ходят часто, — рассказала Дарья.

Она также уточнила, что мужчина был одет в футболку и штаны, а рядом с ним находилась могила с венком. В региональном СК начали проверку. Установлено, что умершему было 46 лет. Предполагается, что причиной смерти стало переохлаждение, то есть человек замерз насмерть. Следов насильственной смерти не выявлено, однако судебная медицинская экспертиза продолжается.

Ранее в Уфе в багажнике автомобиля обнаружили тело 14-летней девочки. Выяснилось, что машина принадлежит матери погибшей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве, устанавливаются все детали произошедшего.

Тем временем в Ленинградской области сотрудники полиции задержали 54-летнего мужчину, который пытался приготовить суп из частей тела расчлененного гостя. По предварительной информации, подозреваемый нанес своей жертве множество колото-резаных ран, после чего отрезал ему руки по плечи и стал готовить бульон. При этом плечевые кости были найдены в морозилке у хозяина квартиры.