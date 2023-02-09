Стали известны подробности взрыва в пятиэтажке в Новосибирске Жительница Новосибирска раскрыла подробности взрыва газа в пятиэтажке

Фото: Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости

Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске был настолько сильным, что от него едва не вылетели стекла в соседних домах, рассказала NEWS.ru Ольга, проживающая напротив места ЧП. Она добавила, что к месту происшествия продолжают прибывать пожарные и медики.

Точное время ЧП сказать не могу, но было еще темно. Мы живем через дорогу. Взрыв был, видимо, сильный, потому что у нас окна чуть не вылетели. Я подумала, что ветер, выглянула в окно — ветра нет. И только спустя несколько минут, когда помчались скорые и пожарные, мы поняли, что случилось ЧП, — сказала Ольга.

По словам женщины, дом, в котором произошел взрыв, панельный, построен в 1969 году. Она вспомнила, что около года назад в нем велись какие-то работы — делали ремонт или проводили газ.

Взрыв газа в пятиэтажном доме в Новосибирске произошел рано утром 9 февраля. В результате обрушился один из подъездов. По последним данным, погибли два человека, 11 получили ранения и находятся в больницах. Судьба еще 11 жителей дома пока неизвестна, они не выходят на связь. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.