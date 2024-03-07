Жительница ДНР пострадала при обстреле ВСУ словацкими фугасными ракетами

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины обстреляли Еленовку фугасными ракетами, которые были произведены в Словакии, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Атака населенного пункта была зафиксирована днем 7 марта. В результате обстрела пострадала мирная жительница.

Противник вел огонь из РСЗО калибром 122 мм со своих позиций, расположенных в районе н. п. Константиновка, использовав фугасные ракеты JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью и повышенной ударной силой, произведенные в Словакии и переданные странами, входящими в блок НАТО, — сказано в сообщении.

В результате обстрела получили повреждения шесть частных жилых домов и два автомобиля. В частности, было зафиксировано попадание ракеты на территорию возле постройки с последующим возгоранием.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что при обстреле села Козинка со стороны ВСУ пострадал мирный житель. Мужчина получил осколочные ранения нижней конечности. По словам главы региона, один из снарядов попал по территории частного домовладения, был поврежден сарай.