Жительница Чукотки рассказала о ситуации в регионе с продуктами Жительница Чукотки рассказала о яйцах по 500 рублей и драках за рыбу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После того, как врио губернатора Чукотки Владислав Кузнецов заявил, что в магазинах региона продают яйца по паспорту, жительница города Билибино рассказала в беседе с «360», что у частников цена на этот продукт доходит до 500 рублей, а в магазинах доходит до конфликтов из-за продуктов.

За рыбу зимой драки устраивают, — уточнила местная жительница.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов в ходе поездки в Билибино узнал, что жителям продают яйца по паспорту. Врио главы региона возмутился, что этот подход напоминает ему 90-е годы, и поручил создать в городе запас яиц. Однако собеседница «360» пояснила, что Кузнецов не совсем правильно понял девушку, которая озвучила ему проблему.

Они многодетная семья, шесть человек, так вот, она сказала: «Неужели мне надо приходить с паспортом, чтобы дали столько, сколько надо». Сама слышала, была в музее на встрече с врио Кузнецовым, — пояснила собеседница издания.

При этом она признала, что проблемы с яйцами в городе действительно есть, например, не все вовремя узнают о завозе продукта в магазины. У тех, кто занимается частной торговлей, яйца стоят по 500 рублей за десяток, а субсидированных государством, которые поступают в продажу по 160 рублей, часто хватает не всем.

Ранее экономисты рассказали NEWS.ru, что нынешним летом ожидается снижение цен на куриные яйца на 15-20%.