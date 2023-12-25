Жительница Читы умерла после посещения нелегального медцентра Жительница Читы скончалась от укола в нелегальном медцентре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Управление Следственного комитета России по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело после гибели жительницы Читы, посетившей нелегальный медицинский пункт. По данным пресс-службы ведомства, причиной смерти женщины стала инъекция неустановленных препаратов для снятия боли в суставах ног. В настоящее время сотрудники СК России проводят проверку.

В пресс-службе Следственного комитета уточнили, что иностранный гражданин организовал работу медицинского пункта в местном торговом центре. Он оказывал услуги по иглоукалыванию и лечению болей в суставах, не обладая разрешительной документацией. Одной из посетительниц центра стала 52-летняя местная жительница. Пациентке ввели неустановленный препарат в коленный сустав, который вызвал у нее септический шок. Она скончалась через несколько дней после прохождения процедуры. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека». Врачу грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, жительница Воронежа впала в кому после косметической операции по коррекции век. Во время процедуры у женщины произошел анафилактический шок, после чего она пережила остановку сердца. В отношении хирурга, проводившего операцию, было возбуждено уголовное дело.