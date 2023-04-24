Жительница Череповца убила шестилетнего сына мочалкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Череповце Вологодской области местная жительница задушила шестилетнего сына мочалкой, после чего попыталась свести счеты с жизнью, пишет LIFE.ru. Инцидент произошел в ночь с 23 на 24 апреля в общежитии на улице Комсомольской.

Как уточняет издание, 47-летняя женщина находилась вместе с сыном в комнате общежития. В какой-то момент она взяла мочалку и задушила ею мальчика. После совершенного деяния мать попыталась совершить самоубийство, но это ей не удалось. Тогда женщина вызвала полицию. При этом она не смогла объяснить прибывшим правоохранителям причину своих действий.

Сообщается, что при обыске полицейские обнаружили в комнате женщины коробки от различных лекарственных препаратов. Теперь матери грозит лишение свободы по уголовной статье об убийстве.

Ранее тело новорожденного мальчика с колотыми ранениями было обнаружено в мусорном баке туалета в вагоне электропоезда «Ласточка» на юго-востоке Москвы. По информации столичной прокуратуры, младенец был убит, предположительно, ударами ножниц. Полиция ведет розыск матери ребенка.

Между тем в Краснодаре супругов признали виновными в убийстве пятилетнего ребенка. По данным следствия, муж с женой забили мальчика до смерти, а потом инсценировали его пропажу. Отчима ребенка приговорили к 22 годам колонии строго режима, а мать мальчика — к 18 годам лишения свободы.