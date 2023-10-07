Жительница Белгородской области разбила соседу голову металлическим ковшом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница села в Белгородской области стала фигуранткой уголовного дела после того, как избила соседа металлическим ковшом, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Женщину обвинили в умышленном причинении легкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ).

Инцидент произошел минувшим летом. Между соседями давно сложились неприязненные отношения, но усугубились они после того, как мужчина неудачно установил на крыше своего дома систему слива. 59-летняя женщина пришла в ярость, когда обнаружила, что вода после дождя стала стекать на будку ее собаки, и напала на 35-летнего соседа с металлическим ковшом. Она несколько раз ударила его по голове.

Мужчина обратился в полицию. Следственные органы возбудили в отношении женщины уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ). Теперь ей грозит наказание в виде обязательных, исправительных либо принудительных работ, ограничения свободы либо лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что в Печоре в Республике Коми полицейский избил местного жителя, который хранил на своем балконе вещи в желтых и синих цветах. По данным Telegram-канала Baza, страж порядка заподозрил, что мужчина разместил их там целенаправленно. Теперь в отношении уже бывшего правоохранителя и его друга, который также участвовал в произошедшем, возбуждено дело.