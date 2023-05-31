Жительница Белгорода назвала ситуацию в Шебекино безвыходной

Фото: t.me/vvgladkov

Жительница Белгорода рассказала NEWS.ru, что ситуация в городе Шебекино стала «безвыходной» — каждый день его обстреливают ВСУ. По ее словам, горожане не знают, уезжать им или нет.

Многие просто не знают как быть, потому как оставлять свои дома очень тяжело и никто не думал что придётся когда-то куда-то ехать. Поэтому люди больше в безвыходной ситуации, но пока что, благо, нет пострадавших, — сообщила она.

По ее словам, в городе каждый день обстрелы дорог и административных зданий. Однажды был прилет по зданию, предположительно, одного из ведомств, такой мощный, что после этого перекрыли половину Шебекино «и много черных автомобилей катались целый день по городу».

Самое страшное, что часто там организуются посты на выезде из города, иногда пропускают всех, а иногда нельзя ни въехать ни выехать, — сообщила она.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеcлав Гладков сообщил, что 31 мая из Шебекинского и Грайворонского городских округов начали вывозить детей в связи с опасностью из-за учаcтившихся обстрелов приграничных населенных пунктов. По словам Гладкова, первые 300 детей будут отправлены в Воронеж. Глава региона расcказал, что минувшей ночью в результате массированного удара со стороны ВСУ в Шебекино пострадали четыре человека, из них двое были гоcпитализированы.