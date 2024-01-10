Жительница Белгорода объяснила, почему часть убежищ до сих пор закрыта Жительница Белгорода рассказала, что у горожан есть дубликаты ключей от убежищ

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Белгородцы имеют дубликаты ключей от убежищ в случае, если их укрытия находятся под замком, рассказала NEWS.ru местная жительница Дарья. Это, по ее словам, сделано с целью предотвратить террористические действия.

Убежища закрыты, но у жильцов домов поквартирно есть дубликаты ключей, убежища были закрыты в целях безопасности и предотвращения террористических действий со стороны врага, массовых празднований нет по понятным всем причинам, хочу сказать одно: Белгород не сломлен, — сказала местная жительница.

При этом Дарья отметила, что люди продолжают работать, пустых улиц нет, хотя машин стало меньше. Сама она покидать региональный центр не собирается.

Моя семья и родственники никуда не уезжаем и не собираемся, большая часть населения считает так же, люди соблюдают меры предосторожности, — рассказала Дарья.

Ранее другая жительница Белгорода Мария Мокшина рассказала, что люди в региональной столице опасаются выходить на улицы. При этом, по ее словам, массово город никто не покидает, все рассчитывают на лучшее.

Торговые центры Белгорода сократили время работы и стали закрываться в 20:00. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что на ближайшем заседании оперативного штаба требования о работе зафиксируют. Он также сообщил, что автобусные остановки в районе Харьковская Гора в Белгороде обложат бетонными блоками и мешками с песком. По мнению губернатора, это должно помочь защитить от обстрелов горожан, пользующихся общественным транспортом.