Жительница Белгорода обнаружила в городе «голубей-биотеррористов»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Белгорода обратила внимание властей на появление в городе «голубей-биотеррористов». По словам женщины, коробку с птицами выбросили в районе Левобережной. Она отметила в комментарии под постом губернатора Вячеслава Гладкова, что больных голубей давят машины, а также по ним ходят люди. Появление «зараженных» птиц на улицах Белгорода россиянка связала с тем, что в 40 километрах от города, заметила она, расположены «биологические лаборатории».

В районе Левобережная 14 выбросили коробку с больными голубями. Их много. В 40 км от Белгорода существуют биологические лаборатории, и очень вероятно, что это — биологический терроризм, — написала губернатору местная жительница.

Женщина призвала ускорить действия городских служб по отлову и изучению птиц. Она заявила, что в ФСБ на ее звонки не отреагировали.

Ответственной жительнице Белгорода в комментариях ответил главный государственный ветеринарный врач региона Артем Медведев. По его словам, к месту появления «голубей-биотеррористов» уже выехали эксперты.

Ранее Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции, которая предполагает создание комиссии по расследованию ситуации с биолабораториями на Украине. Москва предлагает проверить научные учреждения на предмет нарушения Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия (КБТО).