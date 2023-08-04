Башкирский суд 3 августа признал местную жительницу виновной в истязании трехлетнего сына назначил условный срок на три года с испытательным периодом в два года, сообщает региональная прокуратура на воем сайте. По данным следствия, женщина кусала и царапала ребенка за непослушание.

В суде установлено, что в период с марта по июнь 2022 года женщина систематически щипала, царапала и кусала трехлетнего сына за непослушание. В этой связи на различных частях тела ребенка образовались множественные гематомы и кровоподтеки, — говорится в сообщении.