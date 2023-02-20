Жительница Алтая заживо сожгла полуторогодовалую дочь на глазах у сына

Фото: Пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю

В селе Урожайное Советского района Алтайского края местная жительница сожгла полуторогодовалую дочь на глазах у восьмилетнего сына, сообщает пресс-служба местного СК. По предварительным данным, женщина привезла детей к складским помещениям, где облила малышку горючей жидкостью и подожгла, после чего скрылась с места преступления с сыном, сообщает KP.RU.

Следком возбудил дело по п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью). В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Женщина задержана, — рассказали в ведомстве.

Было установлено, что женщина психически больна, а с января 2023 года она была ограничена в родительских правах. Свой поступок мать убитой объяснила тем, что «изгоняла из дочери духов». В прокуратуре региона взяли на контроль ход расследования. Будет проведена проверка по факту работы органов системы профилактики, так как семья состояла на учете.

Продолжается проверка причин и условий произошедшего. Будет также дана оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики, в чьи обязанности входил контроль за данной семьей, по факту халатности, — уточнили в ведомстве.

Новосибирский областной суд ранее приговорил местного жителя к пожизненному лишению свободы после убийства семилетнего пасынка. Ребенок погиб после жестокого избиения. Мать погибшего, участвовавшая в избиении, получила 14 лет колонии.