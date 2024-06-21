«Жители жалуются»: Марочко рассказал, что ВСУ прячут бронетехнику во дворах Марочко: ВСУ прячут военную технику во дворах жилых домов под Харьковом

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Ольховка западнее города Харькова размещают военную технику во дворах жилых домов, сообщил ТАСС подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, местные жители жалуются, что их приусадебные участки и постройки используются в военных целях.

Жители населенного пункта Ольховка, расположенного западнее Харькова, массово жалуются на то, что вооруженные формирования Украины используют их приусадебные участки, дворы, хозпостройки и домостроения в своих военных целях, располагая там вооружение, военную технику и личный состав. Украинские военные не учитывают то, что в населенном пункте еще остаются мирные граждане, и тем самым подвергают их опасности, — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреливают кассетными боеприпасами населенные пункты в Харьковской области, где еще находятся мирные жители. Заместитель главы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк отметил, что это удалось установить в ходе оперативно-следственных мероприятий. В частности, украинские военные обстреляли село Глубокое, в котором погибло более 20 мирных жителей.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что Россия не прекратит создавать санитарную зону, пока полностью не обезопасит свою территорию от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. В настоящее время такая работа продолжается в Харьковской области, добавил он.