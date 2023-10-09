Жители Забайкальского края пожаловались на массовую гибель скота

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Забайкальского края пожаловались в прокуратуру из-за массовой гибели скота в селе Олочи Нерчинско-Заводского района. Старший помощник прокурора региона Евгений Синельников подтвердил факт обращения в беседе с «МК в Чите». Местные уверены, что гибель животных связана с деятельностью общества с ограниченной ответственностью, которое выращивает на территории села рапс и гречиху.

Рапсовые поля размещаются примерно в 2 км от села, где раньше находились сельскохозяйственные пастбища для выпаса скота. Работники <...> приезжают в наше село, вспахивают поля, высаживают рапс, обрабатывают его, — говорится в обращении.

Жители уточняют, что сотрудники обрабатывают рапс химикатами. По их словам, ядовитые вещества попадают в почву и грунтовые воды, а также наносят вред учащимся школы, которая располагается в 100 м от офиса, где разводят химикаты. В Олочи с 15 сентября погибло уже около 30 животных.

В пресс-службе управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю также рассказали о жалобе местных жителей. Обращение находится в работе, уточнили в ведомстве. В компании, которую местные обвиняют в гибели скота, отвечать на вопросы журналистов издания отказались.

В Жамбылской области Казахстана от неизвестной болезни ранее начал массово гибнуть скот. В селе Майтобе Таласского района погибло около 100 баранов и 10 коров. У всех животных были одни и те же симптомы.