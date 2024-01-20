Жители Южно-Сахалинска пришли на помощь сгоревшему приюту Жители Сахалина взяли на передержку питомцев сгоревшего приюта «Пес и кот»

Фото: МЧС РФ

Жители Южно-Сахалинска помогают животным-погорельцам сахалинского приюта «Пес и кот», неравнодушные граждане приехали к месту пожара и предложили взять животных на передержку, сообщает РЕН ТВ. Председатель совета АНО «Пес и кот» Ирина Савицкая пояснила, что в приюте содержалось порядка 70 кошек, которые не смогли бы существовать без воды и тепла. Она добавила, что сейчас рассматривается вопрос о размещении собак.

У нас в приюте содержалось около 70 кошек. Я так предполагаю, что все они разъедутся на передержку, потому что без тепла, без света, без воды они оставаться не могут. Собак, насколько сможем, разместим, — сказала Савицкая.

Пожар в приюте вспыхнул в районе 16:20 (09:20 мск), к моменту прибытия пожарных огонь распространился по площади в 800 кв. м, спустя час пожар локализовали. По словам вице-мэра Южно-Сахалинска Алексея Римши спасатели и волонтеры вывезли из приюта около 150 собак. На месте происшествия работали ветеринарные врачи. Позднее стало известно, что при пожаре погибла кошка.

В декабре порядка 40 животных погибли при пожаре в доме для передержки собак и кошек в екатеринбургском поселке Шувакиш. Также пострадали два человека — хозяйка приюта и ее муж.