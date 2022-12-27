Жители Югры предложили Paramount Pictures снять ужастик у них дома

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Жители аварийного дома по улице Киевская 66 в городе Нягань, предложили свой дом в качестве декорации к фильму ужасов американской кинокомпании Paramount Pictures, передает портал NEFT. Для этого они отправили видео представителям киностудии, сообщил один из жильцов дома. По их мнению, такой дом может заинтересовать компанию, снявшую фильмы «Крик», «Тихое место», «Пятница 13-е», и «Остров проклятых».

Здравствуйте, уважаемые представители компании Paramount Pictures! К вам обращаются жители города Нягань, это на севере России. Мы уже долгое время живем в доме, состояние которого настолько ужасно, что напугает любого. Наш дом действительно годится декорацией к фильму ужасов. Просим вас посмотреть эти видео. Возможно, вас это заинтересует, — написали жильцы.

Первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что в Госдуму до конца 2022 года планируют внести законопроект, ужесточающий требования к расселению аварийного жилья. В частности, предлагается внести запрет на неодновременное расселение аварийных домов и установить обязательные сроки для этого, пишут «Известия».

В случае принятия документа, региональные власти будут обязаны поднять цены закупки жилья для переселенцев и отдельных категорий граждан до нормативов Минстроя. По словам Кошелева, есть практика, когда власти в субъектах устанавливают стоимость на 15–20% ниже среднерыночной, утвержденной Минстроем, в желании сэкономить. Застройщики в таких случаях отказываются продавать жилье по заниженной цене.