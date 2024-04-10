Жители Ярославской области испугались штрафов и стали реже плеваться

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Ярославской области за первые месяцы 2024 года зафиксировали 93 случая, когда местные жители плевались в общественных местах, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на правительство региона. Количество подобных нарушений сократилось из-за введенных штрафов.

За первые месяцы 2024 года были выявлены 93 нарушителя. С введением новых мер стало заметно, что ярославцы начали более ответственно относиться к содержанию своего региона. Количество данных нарушений постепенно сокращается, — отметили в правительстве региона.

Наказание за плевки в общественных местах ввели в Ярославской области в сентябре 2023 года. Штраф за первое нарушение составляет 1,5 тысячи рублей, а за повторное — 3 тысячи рублей. Регион стал первым в России, который принял такую меру. Нарушителей находят благодаря камерам наблюдения, размещенным по всей области.

Дума Ханты-Мансийского автономного округа ранее приняла закон о штрафах за курение в общественных местах. Речь идет о курении как табака, так и другой продукции, содержащей никотин, в том числе кальянов. Сумма штрафов составит от 500 до 1500 рублей, фиксировать нарушения будут сотрудники правоохранительных органов по обращениям граждан.